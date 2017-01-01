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Структура аппарата СНБО утверждена

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Зеленский издал соответствующий указ 18 октября. Теперь штатное расписание СНБО должно быть приведено в соответствие с указом.
Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Офис президента

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета нацбезопасности и обороны Украины. Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 18 октября.

Указом №764/2019 президент постановил утвердить следующую структуру Аппарата СНБО:

  • Секретарь;
  • первые заместители секретаря;
  • заместители секретаря;
  • руководитель Аппарата;
  • первый заместитель руководителя Аппарата;
  • заместители руководителя Аппарата;
  • Служба секретаря;
  • Служба по вопросам внешней безопасности;
  • Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
  • Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
  • Служба по вопросам военной безопасности;
  • Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
  • Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;
  • Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
  • Служба по вопросам экономической безопасности;
  • Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
  • Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
  • Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
  • Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Служба Главного ситуационного центра;
  • Служба организационного обеспечения;
  • Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
  • Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
  • Служба по правовым вопросам;
  • финансовая служба;
  • Служба управления персоналом;
  • Служба режимно-секретной работы;
  • Служба координационной и административной работы.

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с указом.

Напомним, Зеленский 3 октября назначил главой СНБО Данилова вместо уволившегося Данилюка.

Позже Зеленский внес изменения в состав СНБО. Президент ввел в состав СНБО его нового секретаря Данилова и главу внешней разведки Евдокимова.

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Теги: СНБО, указ, Владимир Зеленский, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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