Структура аппарата СНБО утверждена
Зеленский издал соответствующий указ 18 октября. Теперь штатное расписание СНБО должно быть приведено в соответствие с указом.
Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета нацбезопасности и обороны Украины. Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 18 октября.
Указом №764/2019 президент постановил утвердить следующую структуру Аппарата СНБО:
- Секретарь;
- первые заместители секретаря;
- заместители секретаря;
- руководитель Аппарата;
- первый заместитель руководителя Аппарата;
- заместители руководителя Аппарата;
- Служба секретаря;
- Служба по вопросам внешней безопасности;
- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Служба по вопросам военной безопасности;
- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;
- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- Служба по вопросам экономической безопасности;
- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- Служба Главного ситуационного центра;
- Служба организационного обеспечения;
- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- Служба по правовым вопросам;
- финансовая служба;
- Служба управления персоналом;
- Служба режимно-секретной работы;
- Служба координационной и административной работы.
Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с указом.
Напомним, Зеленский 3 октября назначил главой СНБО Данилова вместо уволившегося Данилюка.
Позже Зеленский внес изменения в состав СНБО. Президент ввел в состав СНБО его нового секретаря Данилова и главу внешней разведки Евдокимова.
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