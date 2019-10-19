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В здание Рады проник хищный зверь

Комментариев: 8
В здании украинского парламента была обнаружена куница. Хищный зверь находился в одном из коридоров Рады.

В здании Верховной Рады Украины обнаружили куницу. Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook 18 октября.
 
На опубликованных кадрах видно, как испуганное животное бегает из угла в угол, пытается открыть дверь и прячется от людей.
 

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"Пленарная неделя в раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - написал нардеп.
 
Пользователи соцсети, в свою очередь, в комментариях пошутили, что куница является "душой депутата рады прошлого созыва, которая угодила не в ту реальность".
 
Отмечается, что в итоге куницу удалось поймать и отпустить на свободу, однако то, как животное попало в здание Рады, до сих пор остается неизвестным.



Как сообщалось 16 октября, в Рубежном на 40 минут блокировали дорогу - полицейские провожали лося.

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Теги: животные, видео, Рада, Верховная Рада
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Комментариев (8)
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bertal    19.10.2019, 11:15
Оценка:  +1
bertal
Чье то животное, возле зрады нет мест , где живут куницы
ИИИИИИИИИИ    19.10.2019, 10:57
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
Парочку тигров бы голодных туда...
SEMPENTY    19.10.2019, 10:41
Оценка:  +3
SEMPENTY
Это самое умное существо, которое когда либо попадало в ВР.
Media-sapiens    19.10.2019, 10:35
Оценка:  +2
Media-sapiens
Это Куницкий оборотень
MykRom    19.10.2019, 10:35
Оценка:  +2
MykRom
"как животное попало в здание Рады, до сих пор остается неизвестным" - через подкоп или метро. Или тонель для срочной эвакуации.
Мухоморище    19.10.2019, 09:34
Оценка:  +1
Мухоморище
А может это реинкарнация какого-нибудь депутата?Проверьте по спискам.
Колишній-східняк    19.10.2019, 09:18
Оценка:  +3
Колишній-східняк
В здание Рады проник хищный зверь - в точку. Только не зверь, а так - зверёк.
Boxerogos-    19.10.2019, 07:55
Оценка:  -6
Boxerogos-
Тетя Люська влажная
Она не эпатажная
Отсосать - всегда готова !
Пионерка баба Лола )))
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