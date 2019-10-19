В здание Рады проник хищный зверь

В здании украинского парламента была обнаружена куница. Хищный зверь находился в одном из коридоров Рады.



В здании Верховной Рады Украины обнаружили куницу. Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook 18 октября.

На опубликованных кадрах видно, как испуганное животное бегает из угла в угол, пытается открыть дверь и прячется от людей.

Читай также: В США енот "захватил" дом судьи "Пленарная неделя в раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - написал нардеп. "Пленарная неделя в раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - написал нардеп.

Пользователи соцсети, в свою очередь, в комментариях пошутили, что куница является "душой депутата рады прошлого созыва, которая угодила не в ту реальность".









Как сообщалось 16 октября, в Рубежном на 40 минут блокировали дорогу - полицейские Отмечается, что в итоге куницу удалось поймать и отпустить на свободу, однако то, как животное попало в здание Рады, до сих пор остается неизвестным.Как сообщалось 16 октября, в Рубежном на 40 минут блокировали дорогу - полицейские провожали лося.

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