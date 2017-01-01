В здание Рады проник хищный зверь

В здании украинского парламента была обнаружена куница. Хищный зверь находился в одном из коридоров Рады.



В здании Верховной Рады Украины обнаружили куницу. Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook 18 октября.

На опубликованных кадрах видно, как испуганное животное бегает из угла в угол, пытается открыть дверь и прячется от людей.

"Пленарная неделя в раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - написал нардеп.

Пользователи соцсети, в свою очередь, в комментариях пошутили, что куница является "душой депутата рады прошлого созыва, которая угодила не в ту реальность".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet