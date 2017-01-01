В Одесской области предотвратили утечку радиации

Допустимый предел загрязнения от обнаруженного на предприятии оборудования мог быть завышен более чем в 500 раз.

В городе Южный Одесской области СБУ своевременно предотвратила утечку радиации. Правоохранители устранили оборудование, радиоактивное излучение которого превышало нормы более чем в 500 раз, сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, совместная комиссия в составе представителей СБУ, ГосЧС, Нацполиции, Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудования, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз.

По заключению профильных экспертов, возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению.

На данный момент с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование для утилизации передано в ответственное хранение специализированному государственному предприятию.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины, была проведена неотложная проверка места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Украине проверяли радиационный фон из-за взрыва на полигоне в РФ. Отмечается, что к режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областей.

Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. В результате погибли семь человек - пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны РФ.

Позже сообщалось, что Норвегия обнаружила радиацию на границе с Россией. Радиацию обнаружили через три дня после взрыва в Архангельской области. А сегодня стало известно, что четыре станции мониторинга радиации в РФ перестали передавать данные об уровне радиации.

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