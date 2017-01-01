В Одесской области сотрудники СБУ предотвратили утечку радиации

Допустимый предел загрязнения от обнаруженного на предприятии оборудования мог быть завышен более чем в 500 раз.

В городе Южный Одесской области СБУ своевременно предотвратила утечку радиации. Правоохранители устранили оборудование, радиоактивное излучение которого превышало нормы более чем в 500 раз, сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: В Якутии у россиян среди дня исчезло Солнце и массово погибли птицы

“Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения“, - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, совместная комиссия в составе представителей СБУ, ГосЧС, Нацполиции, Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудования, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз.

По заключению профильных экспертов, возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению.

Читай также: Из России веет радиацией: Норвегия бъет тревогу

На данный момент с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование для утилизации передано в ответственное хранение специализированному государственному предприятию.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины, была проведена неотложная проверка места происшествия.

Как сообщалось 27 августа, на военном полигоне в РФ взорвался ядерный реактор, а не ракета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram