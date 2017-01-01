ОБСЕ обнаружила на Донбассе поезд с углем

Поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без локомотива вблизи станции Дебальцево.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали грузовой поезд с полностью загруженным углем вагонами. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без локомотива вблизи железнодорожной станции в неподконтрольном Украине Дебальцево.

Там же БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении.

Напомним, в субботу, 21 сентября, на железнодорожной станции Сосновка, Сокольского района, произошел конфликт между блокирующими вагонов с углем и правоохранителями. На этой станции несколько десятков местных жителей и приезжих активистов с начала сентября блокировали российские вагоны с углем. 21 сентября состоялось силовой разгон блокировщиков, 34 участника акции были задержаны.

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