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ОБСЕ обнаружила на Донбассе поезд с углем

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Поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без локомотива вблизи станции Дебальцево.
Поезд зафиксировали неподалеку Дебальцево
Поезд зафиксировали неподалеку Дебальцево
АР

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали грузовой поезд с полностью загруженным углем вагонами. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без локомотива вблизи железнодорожной станции в неподконтрольном Украине Дебальцево.

Там же БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении.

Напомним, в субботу, 21 сентября, на железнодорожной станции Сосновка, Сокольского района, произошел конфликт между блокирующими вагонов с углем и правоохранителями. На этой станции несколько десятков местных жителей и приезжих активистов с начала сентября блокировали российские вагоны с углем. 21 сентября состоялось силовой разгон блокировщиков, 34 участника акции были задержаны. 

 

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Теги: Поезд, донбасс, ОБСЕ, уголь, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе, полицейская миссия ОБСЕ
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Источник: korrespondent.net

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