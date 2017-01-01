Итоги 18 октября: Госбюджет-2020 и задержание маньяка

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Рада приняла бюджет-2020 в первом чтении; в Киеве задержали маньяка. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве задержали серийного маньяка

В Киеве задержали подозреваемого в серийных нападениях, совершенных на территории Днепровского района столицы. Злоумышленником, который более месяца в Киеве нападал на мужчин с ножом, оказался ранее судимый за два убийства местный житель, который перед этим находился на принудительном лечении в психиатрическом учреждении.

Турция остановила военную операцию в Сирии

Турция вернулась к “полной паузе“ в военной операции Источник мира на территории Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, режим прекращения огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновился, несмотря на обстрелы ранее.

Пашинского оставили под арестом

Апелляционный административный суд Киева оставил без изменений избранную ранее Печерским районным судом Киева меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

Рада приняла в первом чтении госбюджет-2020

Верховная Рада приняла в первом чтении закона о государственном бюджете на 2020 год. Такое решение поддержали 255 народных депутатов.

Правительство подготовит ко 2 ноября проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза.

Протесты, беспорядки и забастовка парализовали Барселону

Тысячи человек вышли на улицы Барселоны, где одновременно проходили не менее пяти маршей протеста, а также всеобщая забастовка студентов и рабочих, движение в городе было парализовано.

Участники массовых акций протеста поджигали автомобильные шины, заблокировали десятки автодорог и шоссе, ведущих в сторону Франции. Было нарушено или полностью прервано движение приграничного железнодорожного транспорта, а также междугородное железнодорожное сообщение. Отмечается, что до 77 человек обратились за медицинской помощью. Один человек получил травму лица, а у троих пострадавших – травма глаз.

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