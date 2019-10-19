В Хмельницком женщина пыталась продать младенца за 10 тыс. грн

Девушка забеременела на заработках в Польше.

Правоохранителям Хмельницка позвонила мать 24-летней девушки и сообщила, что ее дочь хочет продать своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщают Факты.

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Оксана забеременела на заработках в Польше, а когда вернулась в Украину, делать аборт было уже поздно. Девушка решила оставить ребенка в роддоме и для этого поехала в Винницу. Там она познакомилась с Алиной, которая давно лечилась от бесплодия.

Женщины придумали план, как избежать долгой и утомительной процедуры усыновления. Роженица в течение трех месяцев жила в гостинице и посещала частную клинику, которую оплачивала Алина. Во время родов Оксана поступила в больницу по поддельным документам - с ксерокопией паспорта Алины и своей фотографией.

По словам врача, которого обвиняют в содействии продажи ребенка, Оксана поступила в больницу на партнерские роды. В палату ее положили вместе с Алиной. К слову, во время родов именно она перерезала пуповину. Также в палате был и муж женщины.

Полиция установила, что за подделку документов врач получила $ 2 тыс., а Оксана за продажу ребенка - 10 тыс. грн.

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По факту возбуждено несколько уголовных производств. В частности, по статьям торговля людьми и подделка документов.

Оксана собирается написать отказ на новорожденной девочки, а Алина удочерить ее уже законным способом, который займет минимум полгода.

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