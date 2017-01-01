В случае изменений "зеленого" тарифа инвесторы обратятся в международный арбитраж

В случае принятия законопроекта Андрея Геруса о внесении изменения в закон “О рынке электрической энергии“ (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения “зеленого“ тарифа, инвесторы будут инициировать производства против государства Украина в международных арбитражных судах. Об этом говорится в заявлении Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА).

ЕУЭА в своем заявлении выразили обеспокоенность тем, что комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил 16 октября проект закона под регистрационным номером 2236-2, который вносит изменения в закон Украины “О рынке электрической энергии“, в частности, исключает объекты возобновляемой энергетики мощностью свыше 150 МВт из механизма возмещения стоимости электрической энергии, отпущенной производителем электрической энергии при исполнении им команды оператора системы передачи на уменьшение нагрузки, предусмотренного статьями 44 и 68 закона “О рынке электрической энергии“.

“Если такие изменения будут утверждены Верховной радой, это будет означать ретроспективное изменение гарантий “зеленого“ тарифа, которые действуют с 2009 года, а именно гарантий того, что вся электроэнергия, произведенная производителями электроэнергии из альтернативных источников энергии, будет приобретена по “зеленому“ тарифу. Такие изменения не только могут привести к инвестиционным арбитражам против Украины, но, что важнее, подорвут доверие к украинскому государству и государственным гарантиям. После принятия указанных выше изменений никакие банки и финансовые учреждения в дальнейшем не будут осуществлять кредитование для реализации проектов возобновляемой энергетики и других проектов энергетического сектора, поскольку не будут иметь уверенности в том, что не будут вновь введены очередные ретроспективные изменения“, - отмечается в заявлении.

По мнению ЕУЭА, предложенная правка носит дискриминационный характер, нарушает права международных инвесторов, угрожает успешному завершению проектов ВИЭ на этапе строительства, нарушает обещания Кабинета министров Украины не применять ретроспективных изменений к инвесторам.

“Это далеко не те справедливые принципы, которые должна обеспечивать Украина согласно Договору к Энергетической хартии и многочисленным заключенным двусторонним инвестиционным договорам“, - отмечается в заявлении.

ЕУЭА призвало депутатов не поддерживать указанный законопроект, обещая продолжить инвестировать в энергосектор Украины, если законодательная база останется неизменной. В противном случае инвесторы готовы обращаться в международный арбитраж для защиты своих прав.

“Мы обращаемся к депутатам Верховной рады Украины с просьбой учесть вышеприведенную информацию во время голосования за проект Закона №2236-2. Мы просим президента Украины и премьер-министра Украины выполнить обещания, данные сообществу инвесторов относительно стабильности инвестиционного климата. Мы продолжим инвестировать сотни миллионов долларов в энергетический сектор Украины, если законодательная база будет оставаться стабильной и не будет принято никаких ретроспективных действий со стороны Верховной рады или Кабинета министров Украины. В случае нарушения наших прав мы оставляем за собой право инициировать производство в международных арбитражных судах против государства Украина“, - отмечается в заявлении.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение “зеленых тарифов“ на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.