Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Успешно прошли испытания дрона "Демон" с гранатометами РПГ

Комментариев: 8
Прицельная дальность стрельбы из такого гранатомета – 150–200 м.
Беспилотник с двумя гранатометами завис в воздухе, навелся и ударил
Беспилотник с двумя гранатометами завис в воздухе, навелся и ударил
скриншот из видео

Читай также: В Киеве представили новый БТР “Атаман-3“ для морской пехоты

Разведывательная функция дронов уже давно осталась в прошлом. Теперь в Украине пытаются оснащать их вооружением. В сети появилось видео стрельбы из гранатометов РПГ-22, установленных на беспилотник.

“Проверка прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатометами РПГ-22 с борта ударного коптера “Демон“, – говорится в описании к видео.

Читай также: Новую бронетехнику для ВСУ протестируют на спецсоревнованиях

Реальная боевая граната РПГ-22 имеет калибр 72,5 мм. Прицельная дальность стрельбы из такого гранатомета – 150–200 м, максимальная дальность стрельбы – 250 м. Отметим, что РПГ-22 весит всего 2,8 кг.

Как сообщалось, в августе 2018 в сети показали прототип нового украинского боевого БПЛА.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: БПЛА, дрон, ВСУ, испытания, РПГ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Kostos    19.10.2019, 11:13
Оценка:  0
Kostos
Рог, а ну напукай с другого аккаунта
Антибес    19.10.2019, 11:10
Оценка:  -2
Антибес
Старая обезьяна,ты видимо не знаешь по причине умственной неполноценности,что в случае обстрела гуманитарного конвоя последствия для стреляющих будут очень плачевными.Именно поэтому эти конвои никто и не обстреливает.
Kostos    19.10.2019, 11:11
Оценка:  0
Kostos
гыгыгыгы ты прастрелишь насквозь свой запуканый дяван??
Антибес    19.10.2019, 11:14
Оценка:  -2
Антибес
Старая обезьяна,сколько бы ты раз не перелогинивалась,а гумконвои всё-равно не обстреливает никто.Но ты можешь это сделать в любой момент.Со своего многопалубного запуканного дивана.)))))
Антибес    19.10.2019, 11:07
Оценка:  -2
Антибес
Это летающее дермище хороший пулемётчик собьёт из РПК с 500 метров.А хороших пулемётчиков в армии ЛДНР навалом.
Kostos    19.10.2019, 11:10
Оценка:  0
Kostos
Рог, а такой гавномётчик, как ты не собъёть
Kostos    19.10.2019, 11:10
Оценка:  0
Kostos
Забыл: гыгыгыгыгы и аминь, пля...
Кайдаш    19.10.2019, 11:06
Оценка:  0
Кайдаш
Во... И отправить эти машинки рос говно конвои встречать...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь