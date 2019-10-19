Успешно прошли испытания дрона "Демон" с гранатометами РПГ

Прицельная дальность стрельбы из такого гранатомета – 150–200 м.

Беспилотник с двумя гранатометами завис в воздухе, навелся и ударил скриншот из видео

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Разведывательная функция дронов уже давно осталась в прошлом. Теперь в Украине пытаются оснащать их вооружением. В сети появилось видео стрельбы из гранатометов РПГ-22, установленных на беспилотник.

“Проверка прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатометами РПГ-22 с борта ударного коптера “Демон“, – говорится в описании к видео.

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Реальная боевая граната РПГ-22 имеет калибр 72,5 мм. Прицельная дальность стрельбы из такого гранатомета – 150–200 м, максимальная дальность стрельбы – 250 м. Отметим, что РПГ-22 весит всего 2,8 кг.

Как сообщалось, в августе 2018 в сети показали прототип нового украинского боевого БПЛА.

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