Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине изъяли партию рыбных консервов из-за ботулизма

Комментариев: 1
Медики Киевской области зафиксировали случай заболевания ботулизмом, связанного с употреблением рыбной консервы известной марки.
Под Киевом у женщины обнаружили ботулизм
Под Киевом у женщины обнаружили ботулизм
УНН

Под Киевом был выявлен случай ботулизма после употребления рыбной консервы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Киевской области.

"Поступило сообщение о регистрации случая заболевания ботулизмом, связанного с употреблением рыбной консервы "Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла", у жителя с. Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинского района Киевской области", - сказано в заявлении.

Производитель консервы указал, что срок хранения его продукции составляет два года. Консерва не была просрочена. Вся партия продукции была снята с реализации.

Напомним, что ранее мужчина попал в реанимацию с ботулизмом из-за копченой рыбы. Житель Черкасской области съел копченого толстолобика домашнего приготовления, а через несколько дней состояние здоровья мужчины резко ухудшилось.

Также сообщалось, что киевлянка скончалась от ботулизма в Черниговской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, рыба, консервы, ботулизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    19.10.2019, 10:57
Оценка:  0
Антибес
Уж случайно часом не"Аквамарин"название этой"известной марки"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь