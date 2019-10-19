В Украине изъяли партию рыбных консервов из-за ботулизма

Медики Киевской области зафиксировали случай заболевания ботулизмом, связанного с употреблением рыбной консервы известной марки.

Под Киевом у женщины обнаружили ботулизм УНН

Под Киевом был выявлен случай ботулизма после употребления рыбной консервы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Киевской области.

"Поступило сообщение о регистрации случая заболевания ботулизмом, связанного с употреблением рыбной консервы "Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла", у жителя с. Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинского района Киевской области", - сказано в заявлении.

Производитель консервы указал, что срок хранения его продукции составляет два года. Консерва не была просрочена. Вся партия продукции была снята с реализации.

Напомним, что ранее мужчина попал в реанимацию с ботулизмом из-за копченой рыбы. Житель Черкасской области съел копченого толстолобика домашнего приготовления, а через несколько дней состояние здоровья мужчины резко ухудшилось.

Также сообщалось, что киевлянка скончалась от ботулизма в Черниговской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet