Конвоиры организовали досуг подсудимым членам банды в подвале суда под Киевом

Четырех правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Противоправную деятельность сотрудников конвойной службы разоблачили коллеги из полиции Киевской области. Собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

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“Когда правоохранители получили оперативную информацию о преступной деятельности полицейских конвойной службы, сразу начали ее проверку. Выяснилось, что во время конвоирования членов преступной группы, которых в 2014 году задержали за совершение тяжких преступлений (бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия), из СИЗО для участия в судебных заседаниях, конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с посторонними лицами“, - говорится в сообщении.

Следователи долго документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание.

“После завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали им “досуг“ в подвальных помещениях одного из городских районных судов Киевской области. В частности, работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, и даже организовывали им застолья, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики“, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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Когда на место происшествия прибыли сотрудники управления стратегических расследований, отдела инспекции по личному составу и полка полиции особого назначения в помещении находились 5 подсудимых, 5 “гостей“ и 4 правоохранителя. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей. Кроме того, все собранные материалы будут направлены в Государственное бюро расследований.

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Как сообщалось в октябре 2017 показали, в каком СИЗО содержалась подсудимая Зайцева, совершившая ДТП, в котором погибли много людей.

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