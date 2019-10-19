Законопроект Геруса срывает евроинтеграцию и возвращает экономику в прошлое, - эксперт

Принятие законопроекта Андрея Геруса означает сворачивание энергореформы в Украине и усиление энергозависимости от России. Об этом написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, комментируя одобрение парламентским комитетом по вопросам энергетики на ЖКУ законопроекта его председателя Андрея Геруса “О внесении изменения в Закон Украины “О рынке электрической энергии“ (№2236-2).

“Экономику Украины возвращают в коррупционное прошлое, а государство наше возвращают к России, которая задушит нас в своих империалистических объятиях. Комитет Рады по энергетике по инициативе его председателя Андрея Геруса ломает рыночные отношения в энергетике - принят законопроект №2236-2, который вводит “предельные цены“ на рынке электроэнергии. Собственно, теперь рынком это назвать невозможно. Ибо кто захочет торговать, например, на рынке “на сутки вперед“ и “внутрисуточном“ рынке, если там на годы введут ценовые ограничения?“, - написал Волынец.

Он напомнил, что Европейское энергосообщество рекомендовало Украине постепенно отменить ценовые ограничения на новом рынке электроэнергии и называло этот вопрос приоритетным для правительства и НКРЭКУ. Однако вместо отмены ограничений, представитель провластной фракции предлагает закрепить их на законодательном уровне.

По мнению Волынца, законопроект Андрея Геруса выгоден бизнесмену Игорю Коломойскому, который ранее пытался не допустить запуска рынка электроэнергии и постоянно его критиковал, ведь рынок делает невозможным коррупцию и получение электроэнергии по льготным тарифам, к чему привык олигарх.

“Рынок уничтожают ради возвращения коррупции. Она выгодна бизнесмену Коломойскому. Анализ многих инициатив господина Геруса указывает на то, что именно Коломойскому тот пытается угодить. Коломойский постоянно критиковал рынок электроэнергии, говорил, что его надо отменить. Рынок ему не нравится потому, что Коломойский привык через коррупционные рычаги получать низкий тариф на электроэнергию. Если Рада поддержит инициативы Геруса, Коломойский получит дешевое электричество. Но дешевый ток - это уголь по бросовой цене. Он и сейчас стоит в 1,5-2 раза ниже себестоимости добычи. Поэтому, эти “предельные цены“ приведут к тому, что свыше 30 тысяч украинских шахтеров госшахт окажутся на улице. Однако, Геруса с Коломойским это не волнует“, - написал Волынец.

Лидер профсоюза шахтеров заявил, что сворачивание рыночных реформ в энергетике - это мощный шаг на встречу России. Введение “предельных цен“ противоречит Соглашению об Ассоциации Украины и ЕС, ставит крест на выполнении Украиной Европейской энергохартии. Свертывание реформы означает, что не произойдет синхронизация с европейской энергосистемой, следовательно не только сохранится зависимость от импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, она усилится.

“Герус упорно срывает нашу интеграцию с ЕС - сначала импорт электроэнергии из России, теперь сворачивание рынка электроэнергии для того, чтобы отечественного производителя изменить на российский ток. Все это - рычаги давления на Украину со стороны РФ. Считаю такое крайне неприемлемым“, - считает Волынец.

Напомним, ранее представители власти сообщали, что считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые price caps, а именно, дневную цену снизить на 15-20%. Однако Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии “на сутки вперед“ и внутрисуточном рынке. Ряд энергоэкспертов заявляли, что намерения снизить price caps существенно затруднят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике.