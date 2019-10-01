Под Одессой подростки избили мужчину за замечание: Пострадавший скончался в больнице
Измаильская полиция разбирается в обстоятельствах смерти 48-летнего местного жителя, которого обнаружили без сознания во дворе жилых домов на проспекте Мира.
Как сообщает Бессарабияинформ.
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Инцидент произошел еще 13 октября — во дворе одной из многоэтажек между потерпевшим и группой несовершеннолетних произошел конфликт. В ходе спора один из парней ударил мужчину по голове, от чего тот упал на землю и потерял сознание. В таком состоянии пострадавший был госпитализирован в больницу, где спустя сутки умер, не приходя в сознание.
Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит окончательную причину смерти мужчины.
"Лиц, которые были участниками события, установили. Сейчас принимаются меры по выяснению его обстоятельств и привлечению виновных к ответственности", — говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось 16 октября, в сквере города Беляевка Одесской области 12-летние подростки убили бездомного.
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