Под Одессой подростки избили мужчину за замечание: Пострадавший скончался в больнице

Измаильская полиция разбирается в обстоятельствах смерти 48-летнего местного жителя, которого обнаружили без сознания во дворе жилых домов на проспекте Мира.

Как сообщает Бессарабияинформ.

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Инцидент произошел еще 13 октября — во дворе одной из многоэтажек между потерпевшим и группой несовершеннолетних произошел конфликт. В ходе спора один из парней ударил мужчину по голове, от чего тот упал на землю и потерял сознание. В таком состоянии пострадавший был госпитализирован в больницу, где спустя сутки умер, не приходя в сознание.