Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Одессой подростки избили мужчину за замечание: Пострадавший скончался в больнице

Комментариев: 0
Полиция прокомментировала инцидент только после резонанса в соцсетях.
Один из ударов в голову несчастного впоследствии повлек его смерть
Один из ударов в голову несчастного впоследствии повлек его смерть
depositfiles.com(иллюстративное фото)

Измаильская полиция разбирается в обстоятельствах смерти 48-летнего местного жителя, которого обнаружили без сознания во дворе жилых домов на проспекте Мира.

Как сообщает Бессарабияинформ.

Читай также: В Сумах студентки-живодерки снимали на видео издевательства над котами

Инцидент произошел еще 13 октября — во дворе одной из многоэтажек между потерпевшим и группой несовершеннолетних произошел конфликт. В ходе спора один из парней ударил мужчину по голове, от чего тот упал на землю и потерял сознание. В таком состоянии пострадавший был госпитализирован в больницу, где спустя сутки умер, не приходя в сознание.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит окончательную причину смерти мужчины.

"Лиц, которые были участниками события, установили. Сейчас принимаются меры по выяснению его обстоятельств и привлечению виновных к ответственности", — говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось 16 октября, в сквере города Беляевка Одесской области 12-летние подростки убили бездомного.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Одесская область, убийство, подростки, драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь