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На переаттестацию не допустили 200 прокуроров

Комментариев: 4
К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергей Горбатюк.
Горбатюка также не допустили к переаттестации
Горбатюка также не допустили к переаттестации
112 Украина

Руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора. Об этом в Facebook сообщила журналист Ирина Ромалийская.

По ее словам, Горбатюк, Алексей Донской и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора. В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

"Некоторые прокуроры решили не идти на это нарушение закона… В результате - они отказались подписывать такое заявление… Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокуроров из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили", - добавила Ромалийская.

Отметим, в комментариях к ее посту Горбатюк отметил, что вопросы не только в "анонимках", а и в нарушениях в реформе Генпрокуратуры.

"В полиции именно так и произошло - большая часть уволенных восстановилась. Те же грабли только под новым соусом", - подчеркнул он.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее Рябошапка сообщил, что с начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам.

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Теги: Генпрокуратура, прокуратура, прокурор, прокуроры, переаттестация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Андрей_и_Богдан    19.10.2019, 12:28
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Не прошли проверку на Зе!-лояльность
xapi3mat    19.10.2019, 12:28
Оценка:  +3
xapi3mat
от прокуроров одно название
Мыкола    19.10.2019, 12:28
Оценка:  -1
Мыкола
С приходом майдаунов всегда начинается кадровая чехарда.Так было при Юще , потом при Вальцмане, теперь при Зе.Но результат всегда один и тот же : очень плачевный.Ведь людей приучают к команде "чего изволите?" Где уж тут надеяться на результат!
Андрей_и_Богдан    19.10.2019, 12:29
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
До тебя оЧЧень долго доходит. Уже больше пяти лет прошло! Дятел!
andy55524    19.10.2019, 12:25
Оценка:  +1
andy55524
те что отказались, на детектор лжи, как и тех кто согласились.
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