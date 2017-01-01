Суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому

В суде присутствовали Гладковский и его адвокаты.

Прокуроры просят суд избрать Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей скриншот из видео

Высший антикоррупционный суд Украины 19 октября продолжил заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает Укринформ.

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Ране Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры просят суд избрать Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

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Как сообщалось 17 октября, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался покинуть Украину, но его не выпустили. А вскоре после этого его и вовсе задержали в ресторане, куда он отправился из аэропорта.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

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