Под Житомиром учителя блокируют трассу Киев-Ковель-Ягодин

Люди требуют выплатить им зарплату.

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В Лугинском районе Житомирской области на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин затруднено движение из-за акции учителей, требующих от местных властей выплатить им зарплаты.

Об этом сообщает Униан.

В настоящее время в акции принимают участие более 100 человек. Учителя образовательных учреждений Лугинского района ходят по пешеходному переходу с плакатами: “Требуем зарплату!“, “Боремся за справедливость!“.

Через некоторое время люди пропускают автомобили и снова выходят на переход. На этом участке трассы образовались большие пробки. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, а также проводят с участниками акции разъяснительную работу об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

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О запланированной акции учителя предупредили руководство Лугинской объединенной территориальной громады. Вчера с учителями общались правоохранители и представители власти, и долги частично погасили, однако люди требуют выплатить им зарплаты в полном объеме. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в сентябре, профессор столичного вуза пропагандировал “русский мир”, стали известны детали громкого скандала.

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