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Под Киевом копы 4 часа пытали мужчину: Избили прикладом автомата

Комментариев: 3
Опубликовано видео инцидента.
На данный момент двум полицейским сообщили о подозрении
На данный момент двум полицейским сообщили о подозрении
скриншот из видео

В городе Васильков, Киевской области, из-за словесного конфликта на остановке общественного транспорта двое полицейских похитили и жестоко избили местного жителя.

Об этом в Telegram сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба.

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Инцидент произошел 17 декабря 2018 года. Между гражданином и двумя сотрудниками полиции возник спор. В результате “копы“ при свидетелях избили мужчину руками, ногами и прикладом автомата.

После избиения работники полиции надели на потерпевшего наручники и отвезли его на служебном автомобиле в безлюдную местность. Там они продолжили издеваться над мужчиной, бить его, в том числе прикладом оружия. Потом правоохранители ударили пострадавшего по голове и погрузили в багажник. Всего пытки длились около четырех часов.

При этом знакомые и родственники жертвы искали его и обращались для этого в местное отделение полиции, куда его и привезли после издевательств. С целью скрыть свое преступление, полицейские выписали потерпевшему административные протоколы.

На данный момент двум полицейским сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям “превышение служебных полномочий“ часть 1 статьи 28, часть 3 статьи 365 УКУ) и “пытки“ (часть 2 статьи 127 УКУ).

Как сообщалось 8 октября, в Киеве подростки пытали мужчину ради популярности в Instagram.

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Теги: Киевская область, пытки, полиция
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    19.10.2019, 15:19
Оценка:  -2
VSHIVANKA
Конгрессмены США считают, что батальон "Азов" нужно считать террористической организацией
В заявлении, которое подписали 40 законодателей, отмечается, что батальон "Азов" является одной из иностранных группировок, причастных к недавним террористическим атакам и вербовке американцев.
19 октября 2019
Miha_89    19.10.2019, 15:40
Оценка:  0
Miha_89
думаю гораздо большее количество конгрессменов считают Россию в разы крупнее рыбой ) но про это в методичках наверное не пишут )))
Андрей_и_Богдан    19.10.2019, 15:00
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Ощущается "стаж_работы_в_правоохраните льных_органах"! Старой закалки уродцы!
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