В Киеве проходит марш за свободу

Участники акции хотят донести до всех, что в современном мире до сих пор существует рабство.

Каждый пятый украинец принадлежит к уязвимой группе

На Майдане Независимости в субботу, 19 октября, проходит акция Walk for Freedom, направленная на привлечение внимания к торговле людьми в 21 веке.

Об этом сообщает Киивонлайн .

Читай также: Легалайз наркотиков и проституции: новый глава Нацполиции озвучил свое мнение

Эта акция проходит уже шестой год подряд в 50 странах мира. Цель акции - показать, что в современном мире до сих пор существует торговля людьми.

В частности, начиная с 2000 года более 15 000 украинцев, пострадавших от торговли людьми, обратились за помощью. А каждый пятый украинец принадлежит к уязвимой группе. К торговле людьми относится сексуальная эксплуатация, трудовая эксплуатация, принудительное попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, торговля органами и усыновление в коммерческих целях.

Как сообщалось, в марте 2018 года Кабмин, Раду и АП пикетировали работники секс-индустрии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram