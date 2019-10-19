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Грынчак назначен начальником киберполиции

Комментариев: 1
Его первым заместителем назначен Сергей Кропива.
Грынчак в органах системы внутренних дел работает с 1995 года
Грынчак в органах системы внутренних дел работает с 1995 года
"Наблюдатель"

Глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил Александра Грынчака начальником департамента киберполиции.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В субботу он был представлен коллективу. Его первым заместителем назначен Сергей Кропива.

Грынчак родился 17 июля 1978 года. В органах системы внутренних дел работает с 1995 года.

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До назначения на должность начальника департамента киберполиции Грынчак возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Как сообщалось 7 октября, новый глава Нацполиции озвучил свое мнение отновительно вопросов легалайза наркотиков и проституции. 

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Теги: киберполиция, Нацполиция
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Комментариев (1)
Olena-    19.10.2019, 15:46
Оценка:  0
Olena-
https://youtu.be/mYkeJpSLPFk
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