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Признание ПЦУ: Элладская церковь официально начала общение

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На совместном богослужении предстоятеля Элладской церкви Иеронима и вселенского патриарха Варфоломея впервые упомянули предстоятеля ПЦУ Епифания.
Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ
Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ
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Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info в субботу, 19 октября.

Сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания.

Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви.

Напомним, 12 октября церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ. Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. 

В тот же день в РПЦ заявили, что в скором времени оценят, как решение Элладской православной церкви скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами.

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Теги: церковь, православная церковь, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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