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Двое полицейских задержаны в Одессе на взятке 5 тыс. долларов

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Взяточникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Полицейские требовали от гражданина 5 тыс. долларов за "непривлечение"
Полицейские требовали от гражданина 5 тыс. долларов за "непривлечение"
dbr.gov.ua

Правоохранители задержали на взятке начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Полицейские требовали от гражданина 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы кражу транспортного средства. Взятка передавалась через посредника - бывшего сотрудника полиции.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части взятки в сумме 3 тыс.  долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Теги: взятка, полиция, Одесса
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Комментариев (1)
ira0957    19.10.2019, 17:23
Оценка:  0
ira0957
Незалежная демократическая европэйська краина, хуле
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