Гладковскому-Свинарчуку назначили залог в 10,6 миллионов гривен

Требование прокуроров удовлетворено лишь на десятую часть.

На второй день заседания суд вынес решение по Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает Страна.

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После длительного совещания судей, было принято решение - его взяли под арест. Залог - 10 623 130 гривен. Таким образом требование прокуроров (100 миллионов залог) удовлетворено лишь на десятую часть.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд Украины 19 октября продолжил заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

В августе в оборонном деле Гладковского-младшего назначили четыре экспертизы.

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