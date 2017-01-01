Гладковского арестовали на два месяца

Олег Гладковский может выйти из-под ареста, если внесет залог в размере 10,6 млн грн. Он также может обжаловать это решение в течение пяти дней.

Гладковского арестовали, но он может выйти под залог Корреспондент.net

Экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд, передает Громадское в субботу, 19 октября.

Апелляция на это решение может быть подана в течение пяти дней. Адвокаты Олега Гладковского отмечали незаконность задержания их подзащитного и необоснованности рисков. Защитники уверяли, что Гладковський течение трех лет 265 раз выезжал за границу и возвращался, и это свидетельствует об отсутствии его намерений уклониться от следствия.

Также адвокаты отметили, что Гладковський уже не занимает должность заместителя секретаря СНБО, а следовательно не имеет тех тесных связей, которыми бы мог препятствовать следствию.

Защита также отметила, что у Гладковского проходило много обысков и риск уничтожения или сокрытия доказательств является необоснованным. Адвокаты просили отпустить Гладковского под личное обязательство или на поруки. В зал суда прибыли два депутата, один кандидат в депутаты и бывший народный депутат (Максим Саврасов, Ростислав Павленко, Андрей Серебрянский, Олег Зимин), которые готовы были взять подозреваемого на поруки.

Сам подозреваемый заявил, что продолжает голодовку в знак протеста, не имеет отношения к компании Богдан Моторс, что не собирался бежать из страны, а имел обратные билеты и о том, что решение о поисках другой компании поставщика было принято на основании дела о банкротстве КрАЗа (конкурирующей компании МАЗов).

Гладковский рассказал, как его задержали

Ранее Порошенко назвал ошибкой назначение своего соратника Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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