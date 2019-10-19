Адвокат заявил, что за Гладковского внесут залог

Залог внесут 21 октября, утверждает защита. Залог внесут только в понедельник в связи с процедурными требованиями.

Защита будет рекомендовать экс-замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому внести залог. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает РБК-Украина в субботу, 19 октября.

Адвокат также подчеркнул, что не согласен с решением Высшего антикоррупционного суда по поводу ареста Гладковского.

"Несмотря на то, что мы с этим определением не согласны, мы считаем его неправомерным, но оно есть, и мы должны его выполнять. Соответственно, мои рекомендации господину Гладковскому - внести залог, пусть распространяются обязанности, браслет и т.д. Но мы берем на себя обязанности выполнять содержание того постановления до тех пор, пока оно, надеюсь, будет отменено Апелляционным Высшим антикоррупционным судом", - заявил адвокат.

По его словам, залог будет внесен 21 октября.

"Для внесения залога есть определенная процедура. Скорее всего, что до понедельника он будет содержаться (под стражей, - ред.). В понедельник утром, если будет залог, надеюсь, утром будут его вносить", - добавил Волынец.

Напомним, что ранее Гладковского суд арестовал на два месяца, но он может выйти из-под ареста, если внесет залог в размере 10,6 млн грн. Он также может обжаловать это решение в течение пяти дней.

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