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Адвокат заявил, что за Гладковского внесут залог

Комментариев: 2
Залог внесут 21 октября, утверждает защита. Залог внесут только в понедельник в связи с процедурными требованиями.
Защита Гладковского анонсировала внесение залога
Защита Гладковского анонсировала внесение залога

Защита будет рекомендовать экс-замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому внести залог. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает РБК-Украина в субботу, 19 октября.

Адвокат также подчеркнул, что не согласен с решением Высшего антикоррупционного суда по поводу ареста Гладковского.

"Несмотря на то, что мы с этим определением не согласны, мы считаем его неправомерным, но оно есть, и мы должны его выполнять. Соответственно, мои рекомендации господину Гладковскому - внести залог, пусть распространяются обязанности, браслет и т.д. Но мы берем на себя обязанности выполнять содержание того постановления до тех пор, пока оно, надеюсь, будет отменено Апелляционным Высшим антикоррупционным судом", - заявил адвокат.

По его словам, залог будет внесен 21 октября.

"Для внесения залога есть определенная процедура. Скорее всего, что до понедельника он будет содержаться (под стражей, - ред.). В понедельник утром, если будет залог, надеюсь, утром будут его вносить", - добавил Волынец.

Напомним, что ранее Гладковского суд арестовал на два месяца, но он может выйти из-под ареста, если внесет залог в размере 10,6 млн грн. Он также может обжаловать это решение в течение пяти дней.

Гладковский рассказал, как его задержали

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Теги: суд, залог, адвокат, Гладковский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Coюзник    19.10.2019, 19:26
Оценка:  -1
Coюзник
Да для этого кристально честного человека 10 млн просто ерунда ... сейчас сторонники самого честного в истории Украины президента скинутся по 1 грн ... и вопрос решен
Духовный_скреп    19.10.2019, 19:20
Оценка:  0
Духовный_скреп
А а тюрьму не хочет?))
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