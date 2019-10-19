Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Депутат из Слуги народа хочет отменить закон о люстрации

Комментариев: 1
Максим Бужанский утверждает, что закон о люстрации - это "закон о запрете профессионалам мешать бездарям".
Бужанский предлагает отменить закон о люстрации
Бужанский предлагает отменить закон о люстрации
Максим Бужанский / Facebook

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский предлагает признать закон о люстрации утратившим силу. Об этом сказано на официальном портале Верховной Рады в субботу, 19 октября.

Законопроект О признании утратившим силу Закона Украины Об очистке власти зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству 18 октября. Текст документа в настоящее время отсутствует.

"(ЕСПЧ - ред.) официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации - закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности. ... Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации. Свои предложения оформил в законе, который внес в парламент. ... По-моему, пришло время перевернуть эту позорную и никчемную страницу", - написал Бужанский в Facebook.

Ранее нардеп Максим Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой". Причиной оскорблений стали ее слова о пророссийской позиции Бужанского. Общественные активисты требовали исключить Бужанского из фракции Слуга народа.

Позже Бужанский обозвал родителей в одной из школ Днепра "дол*****ми", потому что они отказались сдавать деньги на канализационные люки возле учебного заведения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: люстрация, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
nelci    19.10.2019, 20:17
Оценка:  0
nelci
Так нельзя, это политическое решение бездарям и горлопаном вершить судьбу страны и отменять его нельзя!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь