ООС на Донбассе: ранен украинский военный

С начала суток сепаратисты обстреляли позиции украинских военных восемь раз. В результате обстрелов один военный получил ранения.

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате сегодняшних обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в субботу, 19 октября.

В течение текущих суток сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сказано в сообщении.

Напомним, что за предыдущие сутки сепаратисты 21 раз нарушили "тишину" на Донбассе - потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Ранее сообщалось, что сепаратисты открыли огонь из артиллерии. Враг вел обстрелы по всей линии разграничения, включая ключевую точку разведения войск – поселок Золотое.

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