В Одессе двух полицейских задержали на взятке

Начальник и оперуполномоченный криминальной полиции требовали 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности.

Полицейских задержали после получения второй части взятки в сумме 3 тысяч долларов ГБР

Следователи ГБР задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в городе Одессе за вымогательство и получение взятки. Об этом накануне сообщила пресс-служба бюро.

По предварительной информации, полицейские потребовали от гражданина 5 тысяч долларов за то, что не привлекут его к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства.

"Неправомерная выгода передавалась правоохранителям через посредника – бывшего сотрудника полиции", – говорится в сообщении.

Полицейских задержали после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее в Виннице полицейского поймали на взятке в 200 тысяч гривен, которую тот получил за закрытие уголовного дела.

Также сообщалось, что на Закарпатье из-за взяток отстранили семь полицейских. Подозреваемые систематически требовали деньги от водителей чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet