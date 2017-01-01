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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, ранен боец ВСУ

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Противник обстрелял из минометов крупного калибра позиции ВСУ в районе точки разведения войск – поселка Золотое.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 октября 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Авдеевки, Водяного (дважды), Талаковки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Второй, Красногоровки, Золотого-4 (трижды), Зайцевого, Крымского и Троицкого.

С начала нынешних суток вооруженные формирования сепаратистов огневой активности пока не проявляли.

Напомним, за сутки 18 октября сепаратисты восемь раз открывали огонь на Донбассе. Тогда также был ранен один украинский военный.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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