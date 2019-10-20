Правоохранитель на автомобиле Ford Fiesta выехал на полосу встречного движения в районе перекрестка с улицей Белградской.

В Днепре на Полтавском шоссе произошло крупное ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Об этом накануне вечером сообщило региональное управление Нацполиции.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавскому шоссе.

"В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека – женщина и ребенок, доставлены в больницу", – говорится в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Днепре столкнулись четыре автомобиля, погиб полицейский

Ранее под Николаевом произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В этом ДТП погибли замначальник областного управления Нацполиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности, подполковник Владимир Илличко.

А в Винницкой области пьяный полицейский стал виновником ДТП, в результате которого пострадали два человека и один погиб.

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