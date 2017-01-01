Итоги 19 октября: Арест Гладковского и марш за свободу в Киеве
В Киеве прошел марш против торговли людьми; Гладковского-Свинарчука арестовали на 2 месяца, уволены прокуроры. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Суд арестовал Гладковского на 2 месяца
Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 суток до 15 декабря экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского с возможностью внести залог. Гладковского подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
В Киеве прошел марш за свободу
На Майдане Независимости прошла акция Walk for Freedom, направленная на привлечение внимания к торговле людьми в 21 веке. Акция проходит уже шестой год подряд в 50 странах мира. Ее цель - показать, что в современном мире до сих пор существует торговля людьми.
Элладская церковь официально начала общение с ПЦУ
Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Вчера прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания.
Уволены прокуроры, расследовавшие дела Майдана
Генпрокуратура уволила трех прокуроров, занимавшихся расследованием дел Майдана. В сообщении говорится о том, что прокуроров уволили, потому что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой. Прокуроры же настаивали на том, чтобы механизм переаттестации был прозрачным.
Прорыв дамбы в России: число жертв возросло
В результате прорыва дамбы в Красноярском крае России четырехметровая волна смыла вагончики с рабочими. Сообщается, что на данный момент известно о 13 погибших. Столько же человек числятся пропавшими без вести, еще 14 пострадали.
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