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Украина 27 октября переходит на зимнее время

Комментариев: 2
В Украине с 27 октября 2019 года отменяется летнее время.
В следующее воскресенье необходимо перевести часы назад
В следующее воскресенье необходимо перевести часы назад
depositphotos.com

В воскресенье, 27 октября, Украина переходит на зимнее время. Об этом сообщается в обращении в Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в Facebook.

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“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 О порядке исчисления времени на территории Украины на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для своевременного информирования населения Украины об изменении порядка исчисления времени СМИ должны сообщать об отмене летнего времени, в частности, с 24 по 26 октября - ежедневно.

Напомним, спасатели предупредили о заморозках в Украине. В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.

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Теги: Украина, зимнее время, летнее время
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Комментариев (2)
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WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 10:59
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
во дебилы))))))) все уже давно знают, что это нахyй не нужно, только лишний головняк, а срагули еще до сих пор хyйней страдают))))))))
ВосставшийИзБана    20.10.2019, 11:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Умник, отмена летнего времени это и есть возврат к своему астрономическому времени. Учи матчасть, олигофрен!
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