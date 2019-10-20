Украинцы переделали Таврию в электромобиль и доехали до Берлина

Для переоборудования старого авто потребовались 4 месяца работы и 5 тысяч долларов.

Трое украинцев переоборудовали старую Таврию в электромобиль, потратив на нее 4 месяца работы и 5 тысяч долларов. После мужчины преодолели 3,7 тыс км, добравшись на электрокаре из Днепра в Берлин. Об этом сообщает ТСН.

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Путешествие оказалось сложным – в Польше автомобиль сломался. По пути в Берлин мужчинам пришлось остановиться на ремонт и заменить коробку передач.

“Начинается стук. Заехали на заправку - масло вытекает, стружка, все дела. Разумеется, у кого-то паника - все, домой. Нет, ребята, Берлин нас ждет“, - вспоминает Ким Чен Бау.

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Поиск нужной коробки передач тоже оказался трудным, так как “в Польше Таврий нет совершенно“. Списанную модель мужчины нашли в Варшаве.

В Украине оказалась самой удобной сеть электрозаправок.

“В Берлине (электрозаправок – ред.) много, а от границы в Берлина нет ни одной“, - пояснил Владимир Карпенко.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве после зарядки сгорел электрокар. Автомобиль загорелся через 10 минут после зарядки и полностью выгорел. Пожарные потушили загоревшуюся пристройку.

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