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В Одессе испытывают самый длинный трамвай в Украине

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Длина трамвая Одиссей МАХ составляет почти 31 метр. Он способен перевозить до 280 пассажиров при 62 посадочных местах.
Стоимость трамвая Одиссей МАХ составляет 18 млн гривен
Стоимость трамвая Одиссей МАХ составляет 18 млн гривен
Дмитрий Жеман / Facebook

Минувшей ночью на улицы Одессы впервые вышел трехсекционный вагон Одиссей MAX, который является самым длинным в Украину. Об этом сообщил директор предприятия КП Одесгорэлектротранс Дмитрий Жеман на своей странице в Facebook.

Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улицы выезжают они – трамваи. Вот такие у нас сегодня были ночные покатушки, с Одиссей МАХ, – написал Жеман.

Как сообщает Думская, начать испытания нового вагона решили с маршрута №18. Обкатка прошла успешно. Одиссей МАХ ожидают испытания и на других трамвайных маршрутах, после чего он выйдет на линию.

Работать трехсекционный вагон будет на маршруте №26 (Старосенная площадь – 11-я станция Люстдорфской дороги).

Длина трамвая Одиссей МАХ составляет почти 31 метр. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах. Стоимость трамвая составляет 18 млн гривен, в то время как западные аналоги – 1,5 млн евро.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе испытывают самый длинный трамвай в Украине

Ранее в Одессе пассажирам трамвая пришлось толкать вагон на разворотном кольце в Аркадии. Из-за неисправности контактного провода трамвай остановился поперек дороги, заблокировав автомобильное движение.

Также сообщалось, что во Львове на ходу загорелся трамвай. У женщины-водителя не было при себе огнетушителя, но она потушила огонь с помощью бутылки с водой.

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Теги: транспорт, Одесса, фото, Трамвай, общественный транспорт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BROKER666    20.10.2019, 11:31
Оценка:  -1
BROKER666
так у нас таких длинных остановок уже нема...
СтальнаяКрыса    20.10.2019, 11:21
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
В 80х в Киеве на рейсе 22 ходили трамваи Tatra T4 сцепленные из 3 вагонов. Длина одного 15,2 метра, общая дина 45,6 метра. Питание на третий вагон подавалось не с контактной сети, а с второго вагона. Разработали это по заказу КРЗ. На КРЗ работало очень много людей.
BROKER666    20.10.2019, 11:30
Оценка:  -1
BROKER666
в ОДЕССЕ тоже ходили трёхсекционные, когда работали все предприятия города
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