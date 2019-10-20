Украинский флот пополнится двумя американскими катерами

Сухогруз, везущий пополнение для ВМС Украины, уже вошел в Черное море.

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В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom, транспортирующий в Одессу патрульные катера, переданные США Украине в рамках программы военной помощи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта ОО “Майдан иностранных дел“ Андрей Клименко.

По информации издания “Европейская правда“, идущее под американским флагом судно Ocean Freedom покинуло порт Балтимора 3 октября, а уже утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив. Его прибытие в Одессе ожидают 20-21 октября.

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Сухогруз везет патрульные катера Р190 “Славянск“ и Р191 “Старобельск“, которые закреплены на его верхней палубе. Оба катера передали украинской стороне еще 27 сентября прошлого года. С 8 июля по 10 сентября этого года украинские экипажи, которым предстоит служить на этих кораблях, прошли обучение непосредственно в Балтиморе.

Как ожидается, после разгрузки в Одессе катера пройдут модернизацию, и только затем их включат в состав ВМС.

Напомним, в Черном море прошли военные учения Украины, США и Румынии. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.

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