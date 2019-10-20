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Украинский флот пополнится двумя американскими катерами

Комментариев: 35
Сухогруз, везущий пополнение для ВМС Украины, уже вошел в Черное море.
Сухогруз Ocean Freedom, везущий катера
Сухогруз Ocean Freedom, везущий катера
Фейсбук Андрея Клименко

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В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom, транспортирующий в Одессу патрульные катера, переданные США Украине в рамках программы военной помощи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта ОО “Майдан иностранных дел“ Андрей Клименко.

По информации издания “Европейская правда“, идущее под американским флагом судно Ocean Freedom покинуло порт Балтимора 3 октября, а уже утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив. Его прибытие в Одессе ожидают 20-21 октября.

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Сухогруз везет патрульные катера Р190 “Славянск“ и Р191 “Старобельск“, которые закреплены на его верхней палубе. Оба катера передали украинской стороне еще 27 сентября прошлого года. С 8 июля по 10 сентября этого года украинские экипажи, которым предстоит служить на этих кораблях, прошли обучение непосредственно в Балтиморе.

Как ожидается, после разгрузки в Одессе катера пройдут модернизацию, и только затем их включат в состав ВМС.

Напомним, в Черном море прошли военные учения Украины, США и Румынии. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.

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Теги: ВМС, США, сухогруз, катер, Военная помощь США Украине
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Комментариев (35)
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ThaiFever    20.10.2019, 13:11
Оценка:  0
ThaiFever
Да кстате почему то у всех память короткая , раньше писали что катера продали около 5 млн за штуку , теперь забыли .
ira0957    20.10.2019, 13:04
Оценка:  0
ira0957
США торжественно передали Украине два списанных патрульных катера «Айлэнд», которые были построены в 1988-году. Военные корабли должны будут заступить на охрану украинских границ. Однако старые корабли Украине достались не бесплатно. Их общая стоимость — 9 миллионов долларов.
Адекваты    20.10.2019, 12:57
Оценка:  0
Адекваты
Небось Украина за металлолом как за новые заплатила))
ira0957    20.10.2019, 13:01
Оценка:  -2
ira0957
З миллионов долларов )
ira0957    20.10.2019, 13:02
Оценка:  -2
ira0957
9 миллионов долларов )
ira0957    20.10.2019, 12:44
Оценка:  0
ira0957
В советское время в УССР были свои судостроительные заводы. Но незалежность такое дело - прожрали и просрали все )
PINKIPAU    20.10.2019, 12:45
Оценка:  -3
PINKIPAU
Иди на хрен стеерва блядь ибит твою мать.
Uldrih    20.10.2019, 12:52
Оценка:  +1
Uldrih
PINKIPAU: «Как же ты живешь, без мозгов -то?»
ira0957    20.10.2019, 12:53
Оценка:  +1
ira0957
PINKIPAU у тебя своя мать для этого есть )
BROKER666    20.10.2019, 12:46
Оценка:  -3
BROKER666
Николаевский судостроительный и Завод «Кузня на Рибальському» работают
ira0957    20.10.2019, 12:54
Оценка:  +1
ira0957
Кастрюли производят?
ira0957    20.10.2019, 12:37
Оценка:  -1
ira0957
Шо минусуем? Правда глазик уколола? )
PINKIPAU    20.10.2019, 12:45
Оценка:  -3
PINKIPAU
Убейся об стену.
ira0957    20.10.2019, 12:54
Оценка:  0
ira0957
Зачем? )
ira0957    20.10.2019, 12:33
Оценка:  -1
ira0957
Страна-помойка, куда можно сбывать ненужный мусор, да еще и за хорошие деньги )
PINKIPAU    20.10.2019, 12:46
Оценка:  -2
PINKIPAU
Смерть российским оккупантам. Слава Украине. Скоро в Москве будем.
ira0957    20.10.2019, 12:55
Оценка:  -1
ira0957
PINKIPAU приезжай ко мне в Крым )
ira0957    20.10.2019, 12:26
Оценка:  -3
ira0957
США Украине торжественно передали два списанных патрульных катера «Айлэнд», которые были построены в 1988-году. Военные корабли должны будут заступить на охрану украинских границ. Однако, старые корабли, Украине достались не бесплатно. Их общая стоимость — 9 миллионов долларов.
BROKER666    20.10.2019, 12:35
Оценка:  -1
BROKER666
когда кузя (он же Рига, он же Тбилиси) был спущен на воду в Николаеве? 4.10.1990? но не сравнивай качество сборки при ссср и в штатах... после модернизации они ещё лет 10 будут превосходить ордынские корыта по своим характеристикам
ira0957    20.10.2019, 12:41
Оценка:  -2
ira0957
BROKER666 собирайте американский мусор ) Старое ржавое корыто - оно и есть корыто, как ты ни подернизируй этот старый хлам )
BROKER666    20.10.2019, 12:38
Оценка:  0
BROKER666
на них будет установлено новейшее навигационное оборудование, средства слежения и разведки, и ПКР "Нептун"
ira0957    20.10.2019, 12:42
Оценка:  -1
ira0957
Больше года назад вам это ненужное старье продали, и только сейчас их перевезут к вам ) Почему так долго? - да потому, что своим ходом эти развалюхи за 9 млн долл дойти не смогли )) А еще перевозка в копеечку стала ))
BROKER666    20.10.2019, 12:44
Оценка:  -1
BROKER666
читать умеешь? - экипаж обучали...
ira0957    20.10.2019, 12:58
Оценка:  -1
ira0957
BROKER666 долго обучали, видно, трудно обучение давалось ) Учиться - это вам не море копать ))
ira0957    20.10.2019, 12:23
Оценка:  -3
ira0957
Эти катера америка списала пять лет назад )
BROKER666    20.10.2019, 12:30
Оценка:  +2
BROKER666
дырка в ОДЕССЕ они пройдут модернизацию...
ira0957    20.10.2019, 12:35
Оценка:  -1
ira0957
дырка BROKER666 заплатили 9 миллионов долларов за мусор, теперь еще заплатите за модернизацию )
Это называется их говна пулю лепить )
BROKER666    20.10.2019, 12:40
Оценка:  -1
BROKER666
модернизация будет из Украинских средств, т.е. принесёт в бюджет деньги и обеспечит работой Украинских сотрудников
ira0957    20.10.2019, 13:01
Оценка:  -3
ira0957
BROKER666 ты сам-то веришь в то, что постишь? Какие деньги в бюджет принесут эти развалюхи?
А обеспечение работой украинских сотрудников планируется только за счет латания списанных американских корыт? )
ira0957    20.10.2019, 13:01
Оценка:  -3
ira0957
BROKER666 ты сам-то веришь в то, что постишь? Какие деньги в бюджет принесут эти развалюхи?
А обеспечение работой украинских сотрудников планируется только за счет латания списанных американских корыт? )
BROKER666    20.10.2019, 12:18
Оценка:  0
BROKER666
ПКР "Нептун" на них установить и в Железный порт или Скадовск отправить
ira0957    20.10.2019, 12:30
Оценка:  -3
ira0957
США торжественно передали Украине два списанных патрульных катера «Айлэнд», которые были построены в 1988-году. Военные корабли должны будут заступить на охрану украинских границ. Однако, старые корабли, Украине достались не бесплатно. Их общая стоимость — 9 миллионов долларов.
Бувший_східняк    20.10.2019, 12:04
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Сейчас Кузя наперез ринется...
BROKER666    20.10.2019, 12:10
Оценка:  -1
BROKER666
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» может быть списан в случае, если промышленность и Минобороны не решат вопрос с заменой дока, необходимого для завершения ремонта корпуса корабля. Сейчас единственный российский авианосец ждет решения своей судьбы у стенки 35-го судоремонтного завода в К
BROKER666    20.10.2019, 12:10
Оценка:  -1
BROKER666
...в кольском заливе
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