Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Судно с катерами Island в Черном море – журналист

Комментариев: 1
Патрульные катера Славянск и Старобельск закреплены на верхней палубе сухогруза Ocean Freedom.
Cухогруз Ocean Freedom вышел из Балтимора 3 октября
Cухогруз Ocean Freedom вышел из Балтимора 3 октября
MarineTraffic

В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами класса Island для Украины. Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в Facebook в воскресенье, 20 октября.

По его словам, сегодня в акваторию Черного моря вошел сухогруз Ocean Freedom, который доставит в порт Одессы два патрульных катера, переданных Украине в рамках военной помощи США.

Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Патрульные катера Р190 Славянск и Р191 Старобельск закреплены на верхней палубе сухогруза. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

В сентябре этого года украинские моряки завершили обучение на катерах Island. После разгрузки в Одессе катера вооружат, после чего их включат в состав ВМС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Черное море, судно, корабль, ВМС Украины, ВМС, катер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ira0957    20.10.2019, 13:05
Оценка:  -2
ira0957
США торжественно передали Украине два списанных патрульных катера «Айлэнд», которые были построены в 1988-году. Военные корабли должны будут заступить на охрану украинских границ. Однако старые корабли Украине достались не бесплатно. Их общая стоимость — 9 миллионов долларов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь