Российский олигарх Дерипаска добывает уголь в Украине – Схемы

Журналисты установили, что компании известного российского олигарха добывают уникальный кварцит для военных РФ в Украине .

Журналисты программы Схемы выяснили, что дочерняя фирма компании Русал Олега Дерибаски занимается добычей украинского кварцита. После его продают российским военным. Об этом говорится в расследовании Схем.

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Добыча проводился в Сумской области в Баницком карьере. Далее кварцит в виде кремния попадает на предприятия РФ для производства оружия.

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“Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему не. Поэтому это месторождение является уникальным “, - отмечает почетный разведчик недр Константин Ткачев. С кварцита из Баницкого месторождения, в том числе, делают кремний сверхвысокого качества. Ученые называют этот минерал “сырьем будущего“.

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Владельцем ООО “Глуховский карьер кварцитов“, который добывает в Баничах высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – “дочерняя фирма“ “Объединенной компании “Русал“ влиятельного олигарха Олега Дерипаски.

Сейчас Баницкий карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая - ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет к государству, которое сама же Украина признала агрессором“, - говорится в расследовании

Ранее сообщалось о том, что Настю Рыбку обвинили в изнасиловании и организации проституции. Она прославилась шантажом высокопоставленных лиц и секс-скандалом с российским депутатом Олегом Дерипаской.

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