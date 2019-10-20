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Российский олигарх Дерипаска добывает уголь в Украине – Схемы

Комментариев: 5
Журналисты установили, что компании известного российского олигарха добывают уникальный кварцит для военных РФ в Украине .
Журналисты провели расследование
Журналисты провели расследование
Скрин

Журналисты программы Схемы выяснили, что дочерняя фирма компании Русал Олега Дерибаски занимается добычей украинского кварцита. После его продают российским военным. Об этом говорится в расследовании Схем.

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Добыча проводился в Сумской области в Баницком карьере. Далее кварцит в виде кремния попадает на предприятия РФ для производства оружия.

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“Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему не. Поэтому это месторождение является уникальным “, - отмечает почетный разведчик недр Константин Ткачев. С кварцита из Баницкого месторождения, в том числе, делают кремний сверхвысокого качества. Ученые называют этот минерал “сырьем будущего“.

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Владельцем ООО “Глуховский карьер кварцитов“, который добывает в Баничах высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это – “дочерняя фирма“ “Объединенной компании “Русал“ влиятельного олигарха Олега Дерипаски.

Сейчас Баницкий карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. В то время, как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая - ее кремниевая промышленность ориентирована на другую страну. А ценное сырье из украинских недр едет к государству, которое сама же Украина признала агрессором“, - говорится в расследовании

Ранее сообщалось о том, что Настю Рыбку обвинили в изнасиловании и организации проституции. Она прославилась шантажом высокопоставленных лиц и секс-скандалом с российским депутатом Олегом Дерипаской.

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Теги: Олег Дерипаска, расследование, Украина, кремний
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Комментариев (5)
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ThaiFever    20.10.2019, 14:37
Оценка:  0
ThaiFever
Блять писец дураков ищут , из кварцита кремний делают и оружие ахахахаха . Кварцит имеет только декоративные качества , больше никак в мире он не используется .
ThaiFever    20.10.2019, 14:33
Оценка:  -1
ThaiFever
поделочный камень , памятники , всякие побрякушки , - да блин очень он нужен для армии РФ
nelci    20.10.2019, 13:27
Оценка:  +3
nelci
Российский олигарх добывает уголь, а индийский , плавит сталь , этот ряд можно добавлять до бесконечности...
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 13:25
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
..I.. ))))))))))))))))))))))))))))
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 13:28
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
срагули сосут, как обычно))))))
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