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Президент РФ приедет и склонит голову перед монументом героям АТО – Кулеба

Комментариев: 13
Вице-премьер министр заявил о том, что "украинцы эмоционально истощены, потому что нас постоянно расшатывают между этими "изменами" и "победами"" .
Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба
Фейсбук

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, в чем смысл победы. Об этом он рассказал в интервью Радио Свободе.

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По мнению Кулебы, украинцам следует отказаться от связки “измена“ - “победа“. “Потому что это раскачивание на качелях - то ты в суперпозитив, то ты в супернегатив. Ты теряешь способность критически осмысливать ситуацию“ – сказал он.

Поэтому, если мы говорим, что мы идем к победе, мы должны объяснить, в чем смысл этой победы – подчеркнул он

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По его мнению, смысл победы состоит из трех частей. Первое – это “деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины“.

Вторая составляющая победы – “деоккупация и возвращение Крыма“.

Мы никогда не должны забывать о том, что российская агрессия началась не с Донбасса, а из Крыма – отметил он

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“И третий элемент победы - это когда (когда, я убежден, этот момент наступит) российский президент какой-то приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО. Это тогда откроет путь от официального мира к реальному примирению“ – заключил Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что Украина готовит для НАТО новую национальную программу. По словам вице-премьера Дмитрия Кулебы, это “впервые будет человекоцентрический документ“.

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Теги: Кулеба, Украина, РФ, президент РФ, донбасс, АТО
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Комментариев (15)
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БЕЗУМЕЦ    20.10.2019, 14:24
Оценка:  -4
БЕЗУМЕЦ
Пока их през к этому придет, рашка развалится на парашку и две Автономные республики в составе Украины. После этого пусть склоняет голову в унитаз.
folor    20.10.2019, 14:35
Оценка:  +2
folor
Безумный бред. однако, …..
Перед адекватными земляками не стыдно?
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 14:36
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
выйми хyй пиндосский изо рта и говори внятно, срагуль.
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 14:20
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
на место преступления "Айдара" прибыли наблюдатели и эксперты из ОБСЕ. На полу изуродованные тела двух мужчин - одному лет 36, второй старик. Чуть поодаль тела двух молодых женщин. Абсолютно голые, со вспоротыми животами
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 14:22
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
девочка лет двух-трех. На головке рубленая рана, по сути, снесена одна сторона кожи с ухом.
обнаружили могилу. Едва присыпанные землей в ней лежали тела четырех женщин и нескольких мужчин. У мужчин руки были связаны за спиной, один из трупов обезглавлен, всех их - и мужчин и женщин - перед смертью п
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 14:23
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
пытали, и застрелили выстрелами в затылок. Женщины - одна из них была беременна, перед смертью подверглись изнасилованию.Там же обнаружены братские могилы мирных жителей, которые каратели даже снабдили издевательскими табличками.
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 14:26
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
и это только в одном месте. так что, срагули бандеровские, гавкайте, зигуйте, ходите маршами, но вы все сдохните. мы вам это обещаем. и смерть ваша будет страшна
ThaiFever    20.10.2019, 13:47
Оценка:  +2
ThaiFever
Про зраду нельзя говорить без перемоги.. Эти два определения не могут существовать по отдельности. Не в нашей вселенной. Перемога и Зрада это украинские Инь и Янь. Альфа и омега, начало и конец.
ThaiFever    20.10.2019, 13:49
Оценка:  +1
ThaiFever
Услышав радостное объявление об очередной перемоги, украинец первым делом начинает испуганно озираться по сторонам. Он боится увидеть рядом мос_каля, главного разрушителя всех перемог и виновника всех зрад.
Антибес    20.10.2019, 13:47
Оценка:  +2
Антибес
После того как я выпью ещё пару бутылок вискаря,Президент РФ приедет и склонит голову перед монументом героям АТО-Кулеба.
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 13:45
Оценка:  -6
WTF2_сосет_хyй
и я приеду к этому монументу! вместе обоссым)))))))))))
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 13:59
Оценка:  -5
WTF2_сосет_хyй
зря я его монументом обозвал....... скотомогильник-само то)))))))))))
rafa84    20.10.2019, 14:12
Оценка:  -1
rafa84
ТЫ МОЖЕШЬ ОБОССАТЬ, ТОЛЬКО ШЛЮХУ, КОТОРАЯ ТЕБЯ РОДИЛА !!!
БЕЗУМЕЦ    20.10.2019, 14:17
Оценка:  -2
БЕЗУМЕЦ
ДЕБИЛЬЧИК, ты до сих пор сосешь, ну у тебя и аппетит.
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 14:29
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
вы все, твари, уже дохлые и воняете. только врожденный дебилизм вам не дает этого понять
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