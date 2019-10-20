Президент РФ приедет и склонит голову перед монументом героям АТО – Кулеба

Вице-премьер министр заявил о том, что "украинцы эмоционально истощены, потому что нас постоянно расшатывают между этими "изменами" и "победами"" .

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, в чем смысл победы. Об этом он рассказал в интервью Радио Свободе.

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По мнению Кулебы, украинцам следует отказаться от связки “измена“ - “победа“. “Потому что это раскачивание на качелях - то ты в суперпозитив, то ты в супернегатив. Ты теряешь способность критически осмысливать ситуацию“ – сказал он.

Поэтому, если мы говорим, что мы идем к победе, мы должны объяснить, в чем смысл этой победы – подчеркнул он

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По его мнению, смысл победы состоит из трех частей. Первое – это “деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины“.

Вторая составляющая победы – “деоккупация и возвращение Крыма“.

Мы никогда не должны забывать о том, что российская агрессия началась не с Донбасса, а из Крыма – отметил он

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“И третий элемент победы - это когда (когда, я убежден, этот момент наступит) российский президент какой-то приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО. Это тогда откроет путь от официального мира к реальному примирению“ – заключил Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что Украина готовит для НАТО новую национальную программу. По словам вице-премьера Дмитрия Кулебы, это “впервые будет человекоцентрический документ“.

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