"Это мой товарищ вообще": Коломойский о влиянии на Арахамию

Олигарх прокомментировал свои отношения с главой фракции Слуга народа.

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал свое влияние на главу фракции Слуга народа Давида Арахамию. По его словам, он “ближайший товарищ“.

Об этом Коломойский сообщил в комментарии журналистам в Николаеве, пишут НикВести.

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Игорь Коломойский признался, что не на всех депутатов имеет влияние, однако Арахамия “ближайший товарищ“.

“Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние – ред.)“, - подчеркнул Коломойский.

Олигарх похвалил Арахамию, назвав его “хорошим, толковым парнем“.

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“Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый. Чего-то он сначала был в Николаеве, а потом переехал во Львов, по-моему“, - отметил он.

Ранее Арахамия рассказал о том, что он не уважает Коломойского. “Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто “пофигу“ - заявил тогда он.

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