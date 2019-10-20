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Собака "спела" гимн Украины

Комментариев: 4
Видео с патриотичной собакой опубликовано в Facebook .
Собака-патриот
Собака-патриот
Скриншот

На Facebook-странице 11 отдельной бригады армейской авиации было опубликовано видео с патриотичной собакой, которая “помогала“ исполнить гимн Украины.

На видео показано, как собака пытается “петь“ в такт мелодии гимна.

Утренний ритуал – подписано видео в Facebook 

Пользователям сети понравилось видео
Пользователям сети понравилось видео
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что кот-наркокурьер сбежал до суда, поставив под вопрос материалы дела.

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Теги: собака, патриот, гимн
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Комментариев (4)
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Антибес    20.10.2019, 16:06
Оценка:  0
Антибес
Ну что можно сказать...У собаки это получилось гораздо лучше чем у львиной доли"патриотов".
Nesdeshniy    20.10.2019, 16:01
Оценка:  0
Nesdeshniy
Это же надо так достать животное, хотя мова уже даже не теляча, а собачья......
WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 15:15
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
это вытье только собакам исполнять......
Media-sapiens    20.10.2019, 15:08
Оценка:  +1
Media-sapiens
Це перемога чи наруга над держ символiкою?
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