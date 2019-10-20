Собака "спела" гимн Украины

Видео с патриотичной собакой опубликовано в Facebook .

На Facebook-странице 11 отдельной бригады армейской авиации было опубликовано видео с патриотичной собакой, которая “помогала“ исполнить гимн Украины.

На видео показано, как собака пытается “петь“ в такт мелодии гимна.

Утренний ритуал – подписано видео в Facebook

Пользователям сети понравилось видео Скриншот

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