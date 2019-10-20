"В лучшем случае, уйти в отставку": Коломойский дал прогноз по нардепу Медянику
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Скандальный нардеп из фракции “Слуга народа“ Вячеслав Медяник является фигурантом трех “коррупционных скандалов“, о которых скоро будет громко объяслено. Об этом заявил предприниматель Игорь Коломойский во время общения с журналистами в Николаеве, сообщают “Николаевские вести“.
Как известно, на днях мажоритарщика от Днепра поймали за “решением вопросов с прокурорами“ во время заседания Верховной Рады. Эту ситуацию Коломойский прокомментировал после баскетбольного матча между МБК “Николаев“ и БК “Днепр“, где играл его сын Григорий. Олигарх назвал враньем информацию о том, что Медяник является его протеже:
Это не наш человек. За последнюю неделю он был замешан в трёх коррупционных скандалах, которые скоро, на следующей неделе, будут громко заявлены. Совет ему — сложить полномочия и, в лучшем случае, уйти в отставку. Из того, что я слышал и знаю, ему лучше не быть уже народным депутатом, — сказал Коломойский.
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Ранее некоторые СМИ публиковали информацию о том, что Коломойский якобы замолвил слово за Медяника, чтобы его не исключали из фракции, а ограничились дисциплинарным взысканием.
Напомним, Коломойский назвал Арахамию своим товарищем. При этом он заявил, что не имеет влияния на других депутатов “Слуги народа“.
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