"В лучшем случае, уйти в отставку": Коломойский дал прогноз по нардепу Медянику

Олигарх считает, что в будущем скандального депутата не ждет ничего хорошего.

Читай также: Чучело Коломойского подбросили к зданию киевской синагоги

Скандальный нардеп из фракции “Слуга народа“ Вячеслав Медяник является фигурантом трех “коррупционных скандалов“, о которых скоро будет громко объяслено. Об этом заявил предприниматель Игорь Коломойский во время общения с журналистами в Николаеве, сообщают “Николаевские вести“.

Как известно, на днях мажоритарщика от Днепра поймали за “решением вопросов с прокурорами“ во время заседания Верховной Рады. Эту ситуацию Коломойский прокомментировал после баскетбольного матча между МБК “Николаев“ и БК “Днепр“, где играл его сын Григорий. Олигарх назвал враньем информацию о том, что Медяник является его протеже:

Это не наш человек. За последнюю неделю он был замешан в трёх коррупционных скандалах, которые скоро, на следующей неделе, будут громко заявлены. Совет ему — сложить полномочия и, в лучшем случае, уйти в отставку. Из того, что я слышал и знаю, ему лучше не быть уже народным депутатом, — сказал Коломойский.

Читай также: Возвращение Привата Коломойскому: назначены дебаты

Ранее некоторые СМИ публиковали информацию о том, что Коломойский якобы замолвил слово за Медяника, чтобы его не исключали из фракции, а ограничились дисциплинарным взысканием.

Напомним, Коломойский назвал Арахамию своим товарищем. При этом он заявил, что не имеет влияния на других депутатов “Слуги народа“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.