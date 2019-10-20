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"В лучшем случае, уйти в отставку": Коломойский дал прогноз по нардепу Медянику

Комментариев: 2
Олигарх считает, что в будущем скандального депутата не ждет ничего хорошего.
Коломойский дал прогноз по нардепу Медянику
Коломойский дал прогноз по нардепу Медянику
кадр из видео

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Скандальный нардеп из фракции “Слуга народа“ Вячеслав Медяник является фигурантом трех “коррупционных скандалов“, о которых скоро будет громко объяслено. Об этом заявил предприниматель Игорь Коломойский во время общения с журналистами в Николаеве, сообщают “Николаевские вести“.

Как известно, на днях мажоритарщика от Днепра поймали за “решением вопросов с прокурорами“ во время заседания Верховной Рады. Эту ситуацию Коломойский прокомментировал после баскетбольного матча между МБК “Николаев“ и БК “Днепр“, где играл его сын Григорий. Олигарх назвал враньем информацию о том, что Медяник является его протеже:

Это не наш человек. За последнюю неделю он был замешан в трёх коррупционных скандалах, которые скоро, на следующей неделе, будут громко заявлены. Совет ему — сложить полномочия и, в лучшем случае, уйти в отставку. Из того, что я слышал и знаю, ему лучше не быть уже народным депутатом, — сказал Коломойский.

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Ранее некоторые СМИ публиковали информацию о том, что Коломойский якобы замолвил слово за Медяника, чтобы его не исключали из фракции, а ограничились дисциплинарным взысканием.

Напомним, Коломойский назвал Арахамию своим товарищем. При этом он заявил, что не имеет влияния на других депутатов “Слуги народа“.

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Теги: Коломойский, Медяник, народный депутат
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Комментариев (2)
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НужныПогромы    20.10.2019, 15:58
Оценка:  0
НужныПогромы
Сколько еще Украинцы будут терпеть этих воров и криминальщиков Коломойсого, Рабиновича, Боголюбова, Дубинского и т,д.
НужныПогромы    20.10.2019, 15:54
Оценка:  0
НужныПогромы
Козломойсому народ Украинй советует застрелился побыстрее, так как ФБР расследует причастность его Буризмы к свержению Трампа и на значение сына Байдена с зарплатой в $50000 в месяц, когда Украинцы голодают и платят за бензин и газ дороже нежели в Америке.
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