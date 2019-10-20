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Замминистра обвинил комитет Рады по энергетике в импорте электроэнергии из России

Комментариев: 7
Замминистра обвинил комитет Рады по энергетике в импорте электроэнергии из России

Импорт электроэнергии из РФ был восстановлен из-за изменения в законодательстве, принятых Верховной Радой. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата Алексея Гончаренко, почему Украина начала закупать электроэнергию из страны-агрессора, пишут Факты.

"Действительно есть импорт, но это вопрос рынка. И это, во-первых, вопрос в Верховную Раду, поскольку Кабинет министров не принимает законодательство. И если законодатель определил, что есть возможность импортировать, то рынок открылся. И соответственно игроки на рынке отреагировали. Мы наблюдаем определенные, даже положительные вещи от этих вещей. Поэтому, если у вас есть действительно желание разобраться с вопросом импорта, я вас приглашаю в министерство, мы покажем вам все контракты, мы покажем вам стоимость даже технологических перетоков", - заявил Шубин.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Украина с 2015 году не импортировала электроэнергию из РФ. 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября объем импорта электроэнергии из России вырос почти в 2 раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

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Комментариев (7)
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WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 15:50
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
в странах, где вводят ограничения на потребление электроэнергии наблюдается общая деградация населения, т.к. почти все источники образования сейчас электрофицированы (цэ)

вот почему срагули такие дебилы
BROKER666    20.10.2019, 15:55
Оценка:  -3
BROKER666
хYес0с, а ты в курсе что с 1 ноября у вас ограничат доступ к инету и останешься ты с чебурнетом на .ру?
WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 15:58
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
а ты в курсе, что ты дебил? и свои дебильные высеры жри сам))))))))))
Nesdeshniy    20.10.2019, 15:59
Оценка:  0
Nesdeshniy
укросос, празднуй, вот у нас в Российском Крыму две ГЭС снабжают полуостров полностью, без незалежной, учитесь жить нормально......
BROKER666    20.10.2019, 16:06
Оценка:  -1
BROKER666
далбайоб нездешний, откуда на крыму могут взяться гидоЭС без отсутствия рек?
BROKER666    20.10.2019, 16:06
Оценка:  -1
BROKER666
...гидроЭС
Хюндай    20.10.2019, 15:36
Оценка:  +1
Хюндай
Перед тем как обвинять нужно было глянуть сколько у нас сейчас атомных блоков на исходе.
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