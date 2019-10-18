Жена главы СБУ Баканова фигурирует в архивных делах СБУ - СМИ

Супругу нынешнего главы СБУ подозревали в присвоении государственного имущества.

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Две фирмы, принадлежащие жене нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко, в 2011 году фигурировали в уголовном деле СБУ о растрате госимущества. Об этом сообщает издание “Наші гроші“.

Речь идет о попытке вывода Богуславской и Дыбинецких ГЭС Киевской области в частную собственность. На это указывают материалы Соломенского районного суда Киева от 8 июня 2011 года.

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Как сообщается, 21 апреля 2011 СБУ открыла уголовное дело №168 по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Дело было возбуждено по факту растраты госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины в Киевской области и ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго государственного имущества Богуславской и Дыбинецких ГЭС на общую сумму 3,8 млн грн. При этом указывалось на наличие предварительного сговора со служебными лицами ООО “Экоинвест“ и ООО “ПКС Энерготэк“.

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После реорганизации Киевтеплоэнерго в закрытое акционерное общество, Богуславская и Дыбинецкая ГЭС не были приватизированы.

Эти две ГЭС остались на балансе ЗАО как объекты государственной собственности. Законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. Но, несмотря на это, в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области в 2007 году был организован конкурс на право аренды двух электростанций. В конкурсе победила фирма ООО ПКС Энерготэк, которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта - жену нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко, - отмечается в сообщении.

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АЭС Киевоблэнерго начало судиться за эти ГЭС, но в конце отказалось от иска. В то же время хозяйственный суд Киева обязал А.Э.С. Киевоблэнерго передать Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС в пользование ООО ПКС Энерготэк.

В уголовном деле отмечается, что в дальнейшем должностные лица ЗАО А.Э.С. Киевоблэнерго в сговоре с чиновниками ФГИУ по Киевской области продали оборудование Богуславской и Дыбинецких ГЭС 1 июля 2008 другой компании - ООО Экоинвест. Ее владельцем в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.

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Всего через пару месяцев ООО Экоинвест продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС принадлежащей жене Баканова ООО ПКС Энерготэк.

Напомним, Зеленский пообещал уволить Баканова, если того консультирует Матиос.

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