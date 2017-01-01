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Кабмин упростил начисление субсидий трем категориям граждан

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Пенсионеры, военнослужащие и детские дома семейного типа получили более мягкие условия начисления госпомощи.
Кабмин упростил начисление субсидий трем категориям граждан
Кабмин упростил начисление субсидий трем категориям граждан
Корреспондент.net

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На заседании в воскресенье, 20 октября, Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий трем категориям граждан. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности по упрощенной процедуре будут назначаться жилищные субсидии детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

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В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное, - говорится в сообщении.

Напомним, правильность начисления субсидии будут проверять социальные инспекторы. В случае, если субсидианта поймают на предоставлении недостоверной информации о своих жилищных условиях, помощь придется вернуть.

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Теги: субсидии, Кабинет министров, военнослужащие, пенсионеры, детский дом
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