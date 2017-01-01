ДТП с украинцами в Чехии: 10 человек в больнице

Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу, среди пострадавших - 3 женщины и 7 мужчин.

Десять граждан Украины госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса возле села Несовице в Чехии, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ и спасателей округа Висково.

Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Среди пострадавших - 3 женщины и 7 мужчин. По данным издания, в ДТП попали граждане, ехавшие на заработки.

"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено в 4:50", - сообщил представитель пожарной службы округа Висково.