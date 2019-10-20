"Мы потеряли много людей": Кулеба настаивает на двойном гражданстве

При этом подчеркивается, что двойного гражданства не будет с Россией.

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Украине следует узаконить двойное гражданство, но это не должно касаться тех, кто имеет российский паспорт. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, каким образом помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере, видеть их, как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, или мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, поехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя, - сказал вице-премьер.

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При этом Кулеба подчеркивает, что двойное гражданство будет невозможно для тех, кто желает быть гражданином России.

Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства: двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору. Это должно быть исключением, на которое мы имеем полное право, - добавил он.

Напомним, для этнических украинцев планируют ввести частичное гражданство. Такую идею Зеленский озвучил во время своего рекордного пресс-марафона.

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