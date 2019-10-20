Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Мы потеряли много людей": Кулеба настаивает на двойном гражданстве

Комментариев: 5
При этом подчеркивается, что двойного гражданства не будет с Россией.
Кулеба настаивает на двойном гражданстве
Кулеба настаивает на двойном гражданстве
grafika-online.com

Читай также: Президент РФ приедет и склонит голову перед монументом героям АТО – Кулеба

Украине следует узаконить двойное гражданство, но это не должно касаться тех, кто имеет российский паспорт. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, каким образом помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере, видеть их, как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, или мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, поехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя, - сказал вице-премьер.

Читай также: Кулеба признал, что договоренности по Донбассу - это не мир с РФ

При этом Кулеба подчеркивает, что двойное гражданство будет невозможно для тех, кто желает быть гражданином России.

Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства: двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору. Это должно быть исключением, на которое мы имеем полное право, - добавил он.

Напомним, для этнических украинцев планируют ввести частичное гражданство. Такую идею Зеленский озвучил во время своего рекордного пресс-марафона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кулеба, двойное гражданство, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
MykRom    20.10.2019, 17:10
Оценка:  0
MykRom
А с белорусами можно? А с членами-союзниками РФ? А служба в армии как? Коготок увяз - всей птичке пропасть.
Андрей_и_Богдан    20.10.2019, 16:39
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
И сразу наладится экономика?
НужныПогромы    20.10.2019, 16:37
Оценка:  0
НужныПогромы
У ЗРаді уже давно повно Громадян Ізраїлю сидить, а ми тут про якесь Подвійне Громадянство говоримо
Антибес    20.10.2019, 16:37
Оценка:  0
Антибес
А что не так с Россией,клоуны?Войну ей не объявили,дипотношения не разорвали,зато торговлю наращиваете с ней.
НужныПогромы    20.10.2019, 16:33
Оценка:  -2
НужныПогромы
Поки в ЗРаді будуть сидіти одні злодії і н один з них не буде сидіти в тюрмі, поки Корупціонери та маріонетки Коломойського та Рабиновича будуть мати зарплати на міліони, а люди будуть заробляти копійки, Українцям залишається або переважати Владу, або шукати щастя за кордоном
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь