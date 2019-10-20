Новым губернатором Киевщины станет харьковский бизнесмен

Кандидатура нового главы Киевской ОГА уже согласована в правительстве.

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Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру на пост главы Киевской областной государственной администрации, с которого сегодня уволился Михаил Бно-Айриян. Об этом говорится в отчете по итогам сегодняшнего заседания Кабинета министров на сайте правительства.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, новым губернатором Киевской области президенту предлагают назначить харьковского бизнесмена Алексея Чернышова.

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По информации “РБК-Украина“, Чернышов является деловым партнером члена фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ известного харьковского бизнесмена Александра Фельдмана.

Помимо Чернышова Кабмин также согласовал сегодня кандидатуры еще трех губернаторов. Так главой Кировоградской ОГА предлагается назначить Андрея Балоня, Луганськой – Сергея Гайдая, Харьковской – Алексея Кучера, Черниговской - Андрея Прокопенко.

Напомним, сегодня в отставку подал глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян. Это первый губернатор, назначенный Зеленским, который ушел со своего поста.

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