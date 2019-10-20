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Правительство утвердило программу развития Карпат

Комментариев: 3
Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.
Правительство приняло программу для Карпат
Правительство приняло программу для Карпат
 
Кабинет министров на заседании в воскресенье утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.
 
Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.
 
Она включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.
 
Напомним, что в Карпатах спасли туристок из Германии. Две молодые немки заблудились в горах и нуждались в медицинской помощи. Спасателям понадобилось менее двух часов, чтобы их найти.
 
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Теги: туризм, Карпаты, правительство Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мыкола    20.10.2019, 18:28
Оценка:  +1
Мыкола
А денежки то будут отстегивать области, которые задыхаются в дыме и чаде ! Скоглько помню, начиная со сраного пасечника Юща этим областям всегда отваливали жирные куски за счет восточных областей.В Запороье мост уже15 лет строят - нет денег завершить, а этим говнюкам всегда деньги находят !
ЗаУкраїну    20.10.2019, 18:27
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
если правительство сороса утвердило, значит ничего уже от Карпат(кроме галицаев) уже не останется.
WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 18:07
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
для того, что бы там что-то развить, надо сначала срагулей оттуда убрать. ленивое вороватое быдло всегда в гавне, воруя, контрабандничая и на халяву получая бабло за свои вечные "стихийные бедствия", привыкло жить
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