Под Киевом при задержании умер мужчина

В полицию поступило сообщение о семейной драке, инициатор конфликта разгромил в доме мебель, нанес удар ножом родственнику, после чего скрылся на авто.

В Барышевке Киевской области при задержании умер мужчина, сообщает полиция Киевской области.

В субботу, 20 октября, в полицию поступило сообщение о семейной драке, инициатор конфликта разгромил в доме мебель, нанес удар ножом родственнику, после чего скрылся на авто. В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался с ножом, но его удалось обезвредить и задержать.

"Задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - говорится в сообщении полиции.