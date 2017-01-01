Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский посетит интронизацию императора Японии

Комментариев: 0
Программой визита предусмотрены встречи украинского президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии.
Владимир Зеленский едет в Японию
Владимир Зеленский едет в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября посетит с рабочим визитом Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, сообщает пресс-служба президента

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
 
Отмечается также, что запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Однако каких именно, пресс-служба не уточняет.
 
Всего на церемонии интронизации нового императора будут присутствовать представители 174 стран, среди иностранных гостей ожидаются британский принц Чарльз и заместитель председателя КНР Ван Цишань.
 
Напомним, что император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.
 
Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре. Однако из-за последствий тайфуна Хагибис, который обрушился на Японию 12 октября и унес жизни по крайней мере 78 человек, было решено перенести торжественный парад на 10 ноября. Сама церемония интронизации пройдет 22 октября, как и планировалось.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, визит, император, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь